Помогите, пожалуйста!! Представьте выражение в виде многочлена стандартного вид??: -6(a-2b)(2a+3b) Заранее спасибо

Алгебра
Помогите, пожалуйста!! Представьте выражение в виде многочлена стандартного вид??: -6(a-2b)(2a+3b) Заранее спасибо
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