Помогите, пожалуйста!! Представьте выражение в виде многочлена стандартного вид??: -6(a-2b)(2a+3b) Заранее спасибо

Алгебра

Помогите, пожалуйста!! Представьте выражение в виде многочлена стандартного вид??: -6(a-2b)(2a+3b) Заранее спасибо

Автор: Гость