Установите последовательность событий происходящих при метаболизме углеводов о??ганизме человека , начиная с попадания пищи в ротовую полость : 1) окисление сахаров в клетках до углекислого газа и воды 2)поступление сахаров ...

Биология
Установите последовательность событий происходящих при метаболизме углеводов о??ганизме человека , начиная с попадания пищи в ротовую полость : 1) окисление сахаров в клетках до углекислого газа и воды 2)поступление сахаров в ткани 3)всасывание сахаров в тонком кишечнике и поступление их в кровь 4)начало расщепления полисахаридов в ротовой полости 5) окончательное расщепление углеводов на моносахариды в двенадцатиперстной кишке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4) Начало расщепления полисах. в рот. полости 3) 5) 2) 1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В трапеции abcd ad=4 , bc=1 , а её площадь равна 35. найдите площадь треугольника abc.
Ответить
Литература
Кто дал варюше стальное кольцо почему она заплакала когда она утонула в воду
Ответить
Другие предметы
СРОЧНО УМОЛЯЮ ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИЛИ ПРОСТО ТЕКСТ ПРИШЛИТЕ ЭТОГО КОМИКСА! БУД?? ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА
Ответить
Математика
Помогите с уравнением.
Ответить
Українська література
Твір на тему "яке цікаве слово скарб"
Ответить