Установите последовательность событий происходящих при метаболизме углеводов о??ганизме человека , начиная с попадания пищи в ротовую полость : 1) окисление сахаров в клетках до углекислого газа и воды 2)поступление сахаров ...
Биология
Установите последовательность событий происходящих при метаболизме углеводов о??ганизме человека , начиная с попадания пищи в ротовую полость : 1) окисление сахаров в клетках до углекислого газа и воды 2)поступление сахаров в ткани 3)всасывание сахаров в тонком кишечнике и поступление их в кровь 4)начало расщепления полисахаридов в ротовой полости 5) окончательное расщепление углеводов на моносахариды в двенадцатиперстной кишке
Ответ(ы):
Гость:
4) Начало расщепления полисах. в рот. полости 3) 5) 2) 1)
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