.Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого можно различить эти вещества Вещества 1)ацетилен и этилен 2)этилен и этан 3)этандиол-1,2 и этанол 4)фенол и этанол Реагенты 1) Br2(р-р) 2)(Ag(NH3)2...

Химия

.Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого можно различить эти вещества Вещества 1)ацетилен и этилен 2)этилен и этан 3)этандиол-1,2 и этанол 4)фенол и этанол Реагенты 1) Br2(р-р) 2)(Ag(NH3)2)OH 3)AL(OH)3 4)H2SO4(р-р) 5)Cu(OH)2

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