.Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого можно различить эти вещества Вещества 1)ацетилен и этилен 2)этилен и этан 3)этандиол-1,2 и этанол 4)фенол и этанол Реагенты 1) Br2(р-р) 2)(Ag(NH3)2...
Химия
.Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого можно различить эти вещества Вещества 1)ацетилен и этилен 2)этилен и этан 3)этандиол-1,2 и этанол 4)фенол и этанол Реагенты 1) Br2(р-р) 2)(Ag(NH3)2)OH 3)AL(OH)3 4)H2SO4(р-р) 5)Cu(OH)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ацетилен и этилен - 2)(Ag(NH3)2)OH ............ 2)этилен и этан - 1) Br2(р-р) .............. 3)этандиол-1,2 и этанол - 5)Cu(OH)2 .......... 4)фенол и этанол --1) Br2(р-р)
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