Установите соответствие между именами исторических личностей и их деятельностью. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ИМЕНА один из руководителей Коммуны член Временного правительства национальной обороны канцлер Германии Ж. Фавр. Л.Э. Варлен....
История
Установите соответствие между именами исторических личностей и их деятельностью. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ИМЕНА один из руководителей Коммуны член Временного правительства национальной обороны канцлер Германии Ж. Фавр. Л.Э. Варлен. О. Бисмарк.
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Бисмарк - канслер германии Варлен - Коммуна Фавр - временное правительство
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