На одной машине привезли на склад 120 коробок с конфетами, на другой-на 50 коробок ме??ьше. Сколько коробок конфет привезли на склад?
Математика
На одной машине привезли на склад 120 коробок с конфетами, на другой-на 50 коробок ме??ьше. Сколько коробок конфет привезли на склад?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120-50+70(кор.)-привезли на 2 машине. 2) 120+70190(кор.) Ответ:190 коробок с конфетами привезли на склад.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напиши существительные в родительном падеже во множественном числе. весло вёсел путь стекло круг ведро колесо мост место платье кольцо крыло воро...
Математика
Купили 8карандашей по 10 рублей каждый, и 4 ручки по ? рублей каждая. Общая стоимость всех карандашей и ручек не известна. Сколько стоит 1 ручка? ...
Русский язык