На одной машине привезли на склад 120 коробок с конфетами, на другой-на 50 коробок ме??ьше. Сколько коробок конфет привезли на склад?

Математика

На одной машине привезли на склад 120 коробок с конфетами, на другой-на 50 коробок ме??ьше. Сколько коробок конфет привезли на склад?

Автор: Гость