Написать программу с использованием циклов. Задача на картинке. P.S. Pascal.
Информатика
Написать программу с использованием циклов. Задача на картинке. P.S. Pascal.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var x,a,s:real; i,n:integer; begin write('x = '); readln(x); write('n = '); readln(n); s:=0; a:=-1; for i:=1 to n do begin a:=-a*x; s:=s+a/i; end; writeln('s = ',s); end. Пример: x = 0.5 n = 4 s = 0.401041666666667
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