Написать программу с использованием циклов. Задача на картинке. P.S. Pascal.

Гость: Гость:

Var x,a,s:real; i,n:integer; begin write('x = '); readln(x); write('n = '); readln(n); s:=0; a:=-1; for i:=1 to n do begin a:=-a*x; s:=s+a/i; end; writeln('s = ',s); end. Пример: x = 0.5 n = 4 s = 0.401041666666667