Купили 8карандашей по 10 рублей каждый, и 4 ручки по ? рублей каждая. Общая стоимость всех карандашей и ручек не известна. Сколько стоит 1 ручка? Помогите пожалуйста! И прозьба: обязательно напишите решение (по действиям). Зар...
Математика
Купили 8карандашей по 10 рублей каждый, и 4 ручки по ? рублей каждая. Общая стоимость всех карандашей и ручек не известна. Сколько стоит 1 ручка? Помогите пожалуйста! И прозьба: обязательно напишите решение (по действиям). Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - карандашей, у- ручек4х+17у=71 сумма нечётная и заканчивается на 1, значит 17у должно быть нечётным и заканчиваться на 1и меньше 71. Значит у=3.17*3=51 стоят ручки.71-51=20=4хх=5Ответ: 3 ручки и 5 карандашей
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