Купили 8карандашей по 10 рублей каждый, и 4 ручки по ? рублей каждая. Общая стоимость всех карандашей и ручек не известна. Сколько стоит 1 ручка? Помогите пожалуйста! И прозьба: обязательно напишите решение (по действиям). Зар...

Математика
Купили 8карандашей по 10 рублей каждый, и 4 ручки по ? рублей каждая. Общая стоимость всех карандашей и ручек не известна. Сколько стоит 1 ручка? Помогите пожалуйста! И прозьба: обязательно напишите решение (по действиям). Заранее спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - карандашей, у- ручек4х+17у=71 сумма нечётная и заканчивается на 1, значит 17у должно быть нечётным и заканчиваться на 1и меньше 71. Значит у=3.17*3=51 стоят ручки.71-51=20=4хх=5Ответ: 3 ручки и 5 карандашей

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста задания для девочки
Ответить
История
Таблица по всеобщей истории 6 класс тяжкие времена
Ответить
Информатика
Написать программу с использованием циклов. Задача на картинке. P.S. Pascal.
Ответить
Химия
Уравнять окислительно восстановительную реакцию методом электронного баланса. H2SO4+Mg=MgSO4+H2S(стрелочка вверх)+Н2О
Ответить
Английский язык
Помогите, пожалуйста, написать на английском Напишите немного о том, что вам нравится/не нравится делать(хобби) (60-70 слов). Моё хобби рисование...
Ответить