Купили 8карандашей по 10 рублей каждый, и 4 ручки по ? рублей каждая. Общая стоимость всех карандашей и ручек не известна. Сколько стоит 1 ручка? Помогите пожалуйста! И прозьба: обязательно напишите решение (по действиям). Зар...

Математика

Купили 8карандашей по 10 рублей каждый, и 4 ручки по ? рублей каждая. Общая стоимость всех карандашей и ручек не известна. Сколько стоит 1 ручка? Помогите пожалуйста! И прозьба: обязательно напишите решение (по действиям). Заранее спасибо.

Автор: Гость