Помогите пожалуйста задания для девочки

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Помогите пожалуйста задания для девочки
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Гость:
Что такое спр.? и я может быть отвечу
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