Установите соответствие между точками и координатними четвертями, в которых они ??ежат. 1.

Алгебра
Установите соответствие между точками и координатними четвертями, в которых они ??ежат. 1.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.в) 2.г) 3.б) 4.а) Очень просто :)
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