Биология 6класс параграф 4 вопросы 1 - 15 Не спамить

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Буду писать что я знаю, может кто-то все напишет 11. плод это - часть растения развивающая из завязи цветка и содержавщая семена 10. Верхняя часть стебла с более или менее сближенными цветками (отвечаю в разброс) 15. крушиха, вороний глаз, аконит, лавровишня, куколь, белена, белладонна