Выпишите сначала историзмы, а затем архаизмы. Боярин, тать (вор), ветрило (парус), городовой, сей (этот), челядь (слуги), живот (жизнь), истукан (статуя), волость. Подумайте, одинаковы ли причины выхода из активного употреб ...
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Выпишите сначала историзмы, а затем архаизмы. Боярин, тать (вор), ветрило (парус), городовой, сей (этот), челядь (слуги), живот (жизнь), истукан (статуя), волость. Подумайте, одинаковы ли причины выхода из активного употреб ления историзмов и архаизмов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эт просто) Историзмы: Боярин, Волость, Городовой. Архаизмы: Тать, Вертило, Сей, Челядь, Живот, Истукан.
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