Выпишите сначала историзмы, а затем архаизмы. Боярин, тать (вор), ветрило (парус), городовой, сей (этот), челядь (слуги), живот (жизнь), истукан (статуя), волость. Подумайте, одинаковы ли причины выхода из активного употреб­ ...

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Выпишите сначала историзмы, а затем архаизмы. Боярин, тать (вор), ветрило (парус), городовой, сей (этот), челядь (слуги), живот (жизнь), истукан (статуя), волость. Подумайте, одинаковы ли причины выхода из активного употреб­ ления историзмов и архаизмов.

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