Помогите пожалуйста очень прошу заполнить таблицу. КАЗАХСТАН В 1920-1941-е годы . Сос??ояние народного хозяйства накануне индустриализации Задачи, поставленные перед Казахстаном в период индустриализации Развитие индустриали...

История
Помогите пожалуйста очень прошу заполнить таблицу. КАЗАХСТАН В 1920-1941-е годы . Сос??ояние народного хозяйства накануне индустриализации Задачи, поставленные перед Казахстаном в период индустриализации Развитие индустриализации Последствия индустриализации для развития Казахстана Положительные: отрицательные:
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Осуществление социалистической индустриализации страны, курс на которую был намечен на XIV съезде ВКП (б) в декабре 1925 г. , натолкнулось в Казахстане на ряд серьезных трудностей. Главной из них была социально-экономическая отсталость республики, в условиях которой казахскому народу предстояло, по замыслам Коммунистической партии и Советского правительства, совершить стремительный переход от феодализма к социализму, минуя капиталистическую стадию развития. Восстановление народного хозяйства, в особенности промышленности, затянулось. К началу 1926 г. промышленность республики достигла лишь 61, а сельское хозяйство - 82,9% уровня 1913 г.
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