Хелп !!прошу ответьте на все вопросы

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Гость:
Завоевание пиренейского полуострова произошло в 8 веке(700 года) Арабами и возможно маврами Значением могло быть то что Вестготское царство пало это было первое павшее от рук арабов Западно европейское государство
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