Арайлымнын тухан куныне тылек жазындар

Қазақ тiлi
Арайлымнын тухан куныне тылек жазындар
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арайлым,Туған куніңмен шын жүректен құттықтаймын.Өмірде бақытты бол.Денсаулығын мыкты болсын.Білімді боп журе бер!!!
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