Я сделала так я прочитала с 2 пораграфа по 4 , и всё написала и вот что получилось,,Учитель не проверял мою таблицу, так что на меня не сваливаете. Неравенство между людьми: развитие хозяйства , улучшение орудий труда.. Возни...

История

Я сделала так я прочитала с 2 пораграфа по 4 , и всё написала и вот что получилось,,Учитель не проверял мою таблицу, так что на меня не сваливаете. Неравенство между людьми: развитие хозяйства , улучшение орудий труда.. Возникновение государства : Общественный, постоянный,тяжёлый труд.. Появление городов : Люди вели оседлый образ жизни, строили дома , первая столица(город) был " Мемфис " (если учитель начнёт говорить то что ты списал с интернета про слово "осёдлый " скажите что мама(папа) сказали так писать, мне папа сказал) Создание письменности : Учёные насчитали 700 употребляющих рисунков. Ну вот и всё! Спасибо за просмотр записи)

Автор: Гость