Термины светской культуры 18 века

Гость: Гость:

Коллегии - Ведали определенными участками государственного управления и распространяли свою деятельность на всю территорию страны. Коллегию возглавлял президент, при нем были советники и другие должностные лица.Синод - Духовная коллегия, во главе со светским лицом.Сенат - Высший законодательный, распорядительный и исполнительный орган при царе.Ассамблея - Общественные собрания.Рекрут - Лицо, принятое на военную службу по найму или по повинности. В русской армии в 1705 - 1874 гг. лицо, зачисленное в армию по рекрутской повинности.Подушная подать - В Росси XVIII-XIX вв. основной прямой налог. Заменила в 1724 г. подворное обложение. Облагались все мужчины податных сословий независимо от возраста. Отменена в 80-90 гг. XIX в.Империя - Государство, глава которого - монарх, король, император.Абсолютная монархия - Форма феодального государства, при которой монарху принадлежит неограниченная власть.Кондиции - Условия вступления Анны Иоанновны на престол.«Просвещенный абсолютизм» - Политика абсолютизма в ряде европейских стран во второй половине XVIII в. Выражалась в уничтожении «сверху» и в преобразовании наиболее устаревших феодальных институтов (некоторых сословных привилегий, подчинение церкви государству, реформы - судебная, крестьянская, школьного обучения и др.). В России - время правления Екатерины II (до начала 70-х гг. XVIII в.).Секуляризация - 1) Обращение церковной и монастырской собственности в собственность светскую; 2) Изъятие чего-либо из церковного ведения и передача светскому; 3) Освобождение от церковного влияния.