Вставь окончания у глаголов 3л. мн.ч. Кол....т,подыш...т,перегон...т,потерп....т,рыда...т,рыщ...т,присмотр...т,скос...т,молв...т,куп...т,сажа...т.
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Вставь окончания у глаголов 3л. мн.ч. Кол....т,подыш...т,перегон...т,потерп....т,рыда...т,рыщ...т,присмотр...т,скос...т,молв...т,куп...т,сажа...т.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колотят,подышат,перегоняют,потерпят,рыдают,рыщат,присмотрят,скосят,молвят,купят,сажают Можно лучший ответ или спасибо?Пожалуйста))))
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