УСТАНОВИТЕ ,В КАКИХ ЧАСТЯХ МИРА ИХ МАРШЛУТЫ СОВПАДАЛИ,В ЧЁМ РАЗЛИЧИЯ МАРШРУТОВ
География
УСТАНОВИТЕ ,В КАКИХ ЧАСТЯХ МИРА ИХ МАРШЛУТЫ СОВПАДАЛИ,В ЧЁМ РАЗЛИЧИЯ МАРШРУТОВ
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Гость:
Северная Америка, Южная Америка,Евразия, Австралия, Африка.
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