УСТАНОВИТЕ ,В КАКИХ ЧАСТЯХ МИРА ИХ МАРШЛУТЫ СОВПАДАЛИ,В ЧЁМ РАЗЛИЧИЯ МАРШРУТОВ

География

УСТАНОВИТЕ ,В КАКИХ ЧАСТЯХ МИРА ИХ МАРШЛУТЫ СОВПАДАЛИ,В ЧЁМ РАЗЛИЧИЯ МАРШРУТОВ

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