Утворіть префіксальним способом спільнокореневі слова: Художній, високий, слів, звук, смак, гадати, думати, писати
Українська мова
Утворіть префіксальним способом спільнокореневі слова: Художній, високий, слів, звук, смак, гадати, думати, писати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-художньому, превисокий, дослівний, зазвучати, присмакувати, загадати, задуматися, написати.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какие из нижеперечисленных событий относятся к 14 веку? А) созыв генеральных штат??в во Франции Б) война Алой и Белой розы В) битва на кокосо...
Русский язык
Литература
Математика