Уважаемые друзья ,помогите с заданием пожалуйста !!

Гость: Гость:

Суббота: Свекла 80 кг Капуста 80 +20 = 100 кг Картофель 80 *6 = 480 кг Всего : 80 +100 +480 = 660 кг Воскресенье: Свекла 30:5= 6 кг Капуста 30 кг. Картофель 30*9 = 270 кг Всего : 6 +30 +270 = 306 кг Всего: Свекла 80+6=86 кг Капуста 100+30= 130 кг Картофель 480 +270 = 750 кг Всего : 660+ 306 = 966 кг = 9 ц 66 кг или 86 +130 +750 = 966 кг = 9 ц 66 кг