Уважаемые друзья ,помогите с заданием пожалуйста !!

Математика
Уважаемые друзья ,помогите с заданием пожалуйста !!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суббота: Свекла         80  кг Капуста        80 +20 = 100 кг Картофель   80 *6 = 480 кг Всего :  80 +100 +480 = 660 кг Воскресенье: Свекла           30:5= 6 кг Капуста          30 кг. Картофель     30*9 = 270 кг Всего :  6 +30 +270 = 306 кг Всего: Свекла   80+6=86 кг Капуста  100+30= 130 кг Картофель 480 +270 = 750 кг Всего   : 660+ 306 = 966 кг = 9 ц 66 кг или   86 +130 +750 = 966 кг = 9 ц 66 кг
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