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Узна периметр трапецыи
Математика
Узна периметр трапецыи
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Гость:
P= A+B+C+D додати всі сторони трапеції
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