V-30 дм/мин. s-69 м. t-? gjvjubnt gjıfkeqcnf

Математика
V-30 дм/мин. s-69 м. t-? gjvjubnt gjıfkeqcnf
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 69м перевести в дм=6900дм 6900:30=230(дм) Ответ: 230 дм
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