В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кг вишни сколько килограммов вишни в 3 таких паке??ах в 7 пакетах

Математика

В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кг вишни сколько килограммов вишни в 3 таких паке??ах в 7 пакетах

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