В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кг вишни сколько килограммов вишни в 3 таких паке??ах в 7 пакетах
Математика
В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кг вишни сколько килограммов вишни в 3 таких паке??ах в 7 пакетах
Ответ(ы):
Гость:
28/4=7 кг - в одно пакете. 7*3=21 кг - вишни в трех пакетах. 7*7=49 кг - вишни в семи пакетах.
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