В △ABC ∠C=90∘, ∠B=60∘, CB=10. Найти длину стороны AB
Геометрия
В △ABC ∠C=90∘, ∠B=60∘, CB=10. Найти длину стороны AB
Ответ(ы):
Гость:
Так как катет лежащий против угла 30 градусов равен половине гипотенузы
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