в арифмитической прогрессии an:a1=1 a7=7. Найдите разность прогрессии
Алгебра
в арифмитической прогрессии an:a1=1 a7=7. Найдите разность прогрессии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d-разность арифметической прогрессии d=(a7-a1):(7-1) d=6:6=1 Ответ: 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1) Химическое свойство оснований -взаимодействие с кислотами. составьте молекулярное и ионное уравнение реакций соответсвующее этому свойству. 1)дл...
Физика
Бадью с известковой раствором, масса которой 120 кг, поднимают,на второй этажстроящегося домапри помощи подвижного блока, действуя на веревку силой...