в арифмитической прогрессии an:a1=1 a7=7. Найдите разность прогрессии

Алгебра
в арифмитической прогрессии an:a1=1 a7=7. Найдите разность прогрессии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d-разность арифметической прогрессии d=(a7-a1):(7-1) d=6:6=1 Ответ: 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
сколько СО понадобится для восстановления 560 кг железа из Fe2O3?
Ответить
Алгебра
выразить величину а из формулы s=r(a+T) Срочно!!! 
Ответить
Химия
1) Химическое свойство оснований -взаимодействие с кислотами. составьте молекулярное и ионное уравнение реакций соответсвующее этому свойству. 1)дл...
Ответить
Физика
Бадью с известковой раствором, масса которой 120 кг, поднимают,на второй этажстроящегося домапри помощи подвижного блока, действуя на веревку силой...
Ответить
Химия
Железо, массой 11,2г сплавили с серой. Определить массу и количество вещества FeS.
Ответить