В автобусе ехали 34 пассажира на одной остановке вышли 8 пассажиров а во второй 6 па??сажиров.сколько пассажиров осталось на остановки?

Математика

В автобусе ехали 34 пассажира на одной остановке вышли 8 пассажиров а во второй 6 па??сажиров.сколько пассажиров осталось на остановки?

Автор: Гость