В автобусе ехали 34 пассажира на одной остановке вышли 8 пассажиров а во второй 6 па??сажиров.сколько пассажиров осталось на остановки?
Математика
В автобусе ехали 34 пассажира на одной остановке вышли 8 пассажиров а во второй 6 па??сажиров.сколько пассажиров осталось на остановки?
Ответ(ы):
Гость:
1)34-8=26(п)-на 1 остановке! 2)26-6=20(п)-на 2 остановке! Ответ:20 пассажиров осталось!
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