В автобусе ехали 34 пассажира на одной остановке вышли 8 пассажиров а во второй 6 па??сажиров.сколько пассажиров осталось на остановки?

Математика
В автобусе ехали 34 пассажира на одной остановке вышли 8 пассажиров а во второй 6 па??сажиров.сколько пассажиров осталось на остановки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)34-8=26(п)-на  1 остановке!  2)26-6=20(п)-на 2 остановке! Ответ:20 пассажиров осталось! 
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