В чем была слабость военной организации руси в Х111 веке
Обществознание
В чем была слабость военной организации руси в Х111 веке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русское вооружение в 12-13 веках, в целом, было лучше европейского. Тем не менее даже тогда “их” рыцарь в ближнем бою был несколько сильнее “нашего” витязя. Европейский всадник имел возможность первым воспользоваться своим более длинным копьем. Зато русская кавалерия превосходила европейскую подвижностью, разнообразием боевых приемов и умением взаимодействовать с пехотой. Значительно превосходили дружинники рыцарей и числом. Правда, только по отношению к населению страны. Новгородская земля, где жило всего около 250 тысяч славян, располагала дружиной в 1500 всадников. Рязанское княжество — далеко не самое богатое на Руси — при населении менее 400 тысяч выставляло 2000 всадников в полном вооружении. То есть в отношении военной силы Новгород или Рязань в 13 веке были примерно равны такой стране, как Англия. Солидная численность тяжелой кавалерии на Руси связана с тем, что в 11-13 веках Русь стала страной преимущественно торговой. Несмотря на то, что в русских княжествах жило не больше людей, чем в одной только Англии, городское население Руси было больше городского населения всей Западной Европы. Киев уже к началу 12 века насчитывал 100 тысяч населения. С ним мог сравниться разве что Константинополь. В 12-13 веках пехота на Руси сохраняла большое значение в северных княжествах, где леса и болота частенько препятствовали действиям кавалерии. Так, жители Новгородской земли не только давали средства на содержание дружин князя и посадника, но и вооружались сами. Существенным отличием русской средневековой пехоты от европейской было то, что вплоть до 17 века пики на Руси известны не были. В европейской средневековой фаланге за рядом щитников становились пикинеры, а только потом копейщики. На Руси же воины с рогатинами, копьями и сулицами становились сразу за щитниками. Отсутствие пик существенно ослабляло пехоту, так как рогатины могли дать какую-то защиту только от легкой кавалерии. Клин крестоносцев во время Ледового побоища был остановлен не пешим ополчением Новгорода, а особенностями местной географии. Вылететь со льда озера на берег рыцарям не дал невысокий (всего около 1.5 метра) , но скользкий обрыв. Немцы то ли недооценили крутизну склона, то ли вообще не заметили его, так как обзор им закрыли выехавшие на лед казаки. Основной задачей русской пехоты в 12-13 веках была не борьба с кавалерией в поле, а оборона крепостей. Не потеряли своего значения и боевые действия на реках, где, естественно, конница угрожать пехоте не могла. При обороне же стен, как и в “речных сражениях”, бой велся преимущественно метательный. Поэтому главным оружием русского пехотинца являлся длинный лук или арбалет.
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