В чем ломоносов видит пользу труда потому знак бессмертия

Гость: Гость:

Я знак бессмертия себе воздвигнул Превыше пирамид и крепче меди, Что бурный аквилон сотреть не может, Ни множество веков, ни едка древность. 5 Не вовсе я умру, но смерть оставит Велику часть мою, как жизнь скончаю. Я буду возрастать повсюду славой, Пока великий Рим владеет светом. Где быстрыми шумит струями Авфид, [3] 10 Где Давнус [4] царствовал в простом народе, Отечество мое молчать не будет, Что мне беззнатной род препятством не был, Чтоб внесть в Италию стихи эольски [5] И перьвому звенеть Алцейской лирой. [6] 15 Взгордися праведной заслугой, муза, И увенчай главу Дельфийским лавром. [7] <1747>