В чем ломоносов видит пользу труда потому знак бессмертия

Литература
В чем ломоносов видит пользу труда потому знак бессмертия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знак бессмертия себе воздвигнул Превыше пирамид и крепче меди, Что бурный аквилон сотреть не может, Ни множество веков, ни едка древность. 5  Не вовсе я умру, но смерть оставит Велику часть мою, как жизнь скончаю. Я буду возрастать повсюду славой, Пока великий Рим владеет светом. Где быстрыми шумит струями Авфид, [3] 10  Где Давнус [4] царствовал в простом народе, Отечество мое молчать не будет, Что мне беззнатной род препятством не был, Чтоб внесть в Италию стихи эольски [5] И перьвому звенеть Алцейской лирой. [6] 15  Взгордися праведной заслугой, муза, И увенчай главу Дельфийским лавром. [7] <1747>

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