Сообщение об городе Уфе

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Уфа — один из крупнейших городов Российской Федерации, столица Республики Башкортостан, административный центр городского округа город Уфа, а также Уфимского района, в состав которого не входит.Входит в число крупнейших экономических, культурных и научных центров России. Расположен на берегу реки Белой, при впадении в неё рек Уфы и Дёмы, на Прибельской увалисто-волнистой равнине, в 100 км к западу от хребтов Южного Урала. Лежит преимущественно в междуречье рек Белой и Уфы, на Уфимском полуострове. Площадь города составляет 707,9 км². Протяженность с севера на юг 53,5 км, с запада на восток 29,8 км в самой широкой части Уфа — четвёртый по протяжённости город России после Сочи, Волгограда и Перми, входит в пятёрку крупнейших по площади городов России. Это самый просторный город-миллионер России, на одного жителя приходится 698 м² городской территории. Ранняя история окрестностей Уфы уходит в далёкое прошлое, во времена древнекаменного века (палеолита)[15]. Предположительно, в V—XVI веках на территории Уфы существовал средневековый город (Городище Уфа II). На карте братьев Пицигани (1367 г.) и в Каталонском атласе (1375 г.)примерно в междуречье Камы и Яика, ориентировочно на реке Белой был обозначен город Паскерти (Pascherti) (Башкорт) . На карте Герарда Меркатора 1554 года также нанесён город Паскерти. Французский востоковед Анри Кордье связывает положение этого города на карте с местонахождением современной Уфы.Выдающийся арабский автор XIV века Ибн Хальдун в числе крупнейших городов Золотой Орды называл город Башгирд (Башкорт) , а западно-европейские картографы XIV—XVI веков помещали его в районе устья реки Уфы.В XVI веке на территории Уфы располагалась зимняя ставка башкирского наместника правителя Ногайской Орды. Русский историк XVIII века Пётр Рычков, имевший в распоряжении недошедшие до нас рукописные документы по истории Уфимской губернии XV—начала XVI веков и исторические предания башкирского народа, писал, что на территории города Уфы до прихода русских существовал большой город, простиравшийся по высокому берегу реки Белой от устья реки Уфы «вёрст на десять», в котором находилась ставка Тура-хана.