Приспособленность организмов к окружающей среде характерезуется: 1. особенностями формы организма 2. особенности внутреннего строения 3. особенностями животных организмов 4. всем перечисленных выше
Биология
Приспособленность организмов к окружающей среде характерезуется: 1. особенностями формы организма 2. особенности внутреннего строения 3. особенностями животных организмов 4. всем перечисленных выше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. Всем перечисленным выше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Помогите пожалуйста очень надо! С земледельческими работами у русского народа св??зано много наблюдений. Например :Много комаров - быть хорошему ов...