Построить блок схему алгоритма звонка по мобильному телефону

Информатика
Построить блок схему алгоритма звонка по мобильному телефону
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взять телефон набрать номер если есть ответ -> разговаривать если нет ответа - сбросить - вернуться в п.2 пока разговор не закончился -> разговаривать сбросить вызов положить телефон
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