В чем причина конфликта Фамусова и Чацкооо во 2 действии. Комедия "Горе от ума"

Литература
В чем причина конфликта Фамусова и Чацкооо во 2 действии. Комедия "Горе от ума"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Различие взглядов на службу послужило конфликтом между Чацким и Фамусовым обществом. Началось с фразы Чацкого "Служить рад, да прислуживать не хочу"
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