Если под институтом понимать закрепление обычаев и порядков в виде закона или учреждения,то можно ли отнести к социальным институтам крещение,адвокатуру,рынок труда,парламент,обручение,материнство,биржу?

Обществознание

Если под институтом понимать закрепление обычаев и порядков в виде закона или учреждения,то можно ли отнести к социальным институтам крещение,адвокатуру,рынок труда,парламент,обручение,материнство,биржу?

Автор: Гость