Если под институтом понимать закрепление обычаев и порядков в виде закона или учреждения,то можно ли отнести к социальным институтам крещение,адвокатуру,рынок труда,парламент,обручение,материнство,биржу?

Обществознание
Если под институтом понимать закрепление обычаев и порядков в виде закона или учреждения,то можно ли отнести к социальным институтам крещение,адвокатуру,рынок труда,парламент,обручение,материнство,биржу?
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Автор: Гость
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Гость:
Адвокатура рынок труда биржу (это точно , но про обучение не уверен )
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