В чем различие наречий, отлагольных прилагательных и причастий?

Гость: Гость:

1. Причастие выражает действие (активность) . У прилагательных главное - признак (пассивность) , а действие - фон: раненый (какой? ) боец - отглагольное прилагательное, раненный (что сделанный? ) врагом боец - причастие. 2. Отглагольные прилагательные можно заменить обычным прилагательным, причастия глаголом: ломаная (угловатая) линия - прилагательное, ломанная трудностями судьба (судьба, которую сломали трудности) - причастие. 3. У причастий отсутствуют степени сравнения: воспитанная (воспитаннейшая) особа - прилагательное, воспитанная трудиться особа - причастие. 4. Часто у причастия бывает приставка (т. к. они преимущественно образованы от глаголов совершенного вида) : рубленое мясо (вообще) - прилагательное, изрубленное мясо (уже) - причастие. 5. Причастия могут быть возвратными: взволнованный происшествием человек (взволновавшийся) - причастие, волнительный - прилагательное. 6. Причастие выражает временный признак, а прилагательное - постоянный: кошеная трава (речь идёт только о кошеной траве) - прилагательное, скошенная трава (именно сейчас) - причастие. 7. С причастием почти всегда сочетаются существительные или местоимения в творительном падеже: дети избалованы матерью - причастие, дети избалованны - прилагательное. 8. При причастии может быть зависимый инфинитив, обстоятельство или дополнение: она намерена отвечать, он выведен отсюда, коробка сделана с любовью. 9. Прилагательные не могут иметь при себе зависимых слов, кроме наречий степени (очень, совершенно, абсолютно, весьма).