В чём смысл разделения полов у разных организмов
Биология
В чём смысл разделения полов у разных организмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При разнополом размножении организм приобретает (от сочетания признаков родительских) признаки, помогающие ему приспособиться к изменяющимся условиям внешней среды.
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