В чём смысл разделения полов у разных организмов

Биология
В чём смысл разделения полов у разных организмов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При разнополом размножении организм приобретает (от сочетания признаков родительских) признаки, помогающие ему приспособиться к изменяющимся условиям внешней среды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во сколько раз разность чисел 57560 и 12632 больше39
Ответить
Алгебра
Помогите, очень нужно!! Пожалуйста!! Log3(x-2)+log3(x+6)=2
Ответить
Химия
Помогите, нужно осуществить превращение: Al- Al4C3- CH4- C2H2- C2H4- C2H6- C2H5Cl- C4H10- CO2- CO- CH3OH- CH3COOH- CH3COONa
Ответить
Русский язык
Однокореное прилагательное к слову мелодика
Ответить
Окружающий мир
Что значит вече онемело?
Ответить