В чем вред АЛКОГОЛЯ?В кратсе , но со всеми премудростями! Огромное спасибо!!!!
Обществознание
В чем вред АЛКОГОЛЯ?В кратсе , но со всеми премудростями! Огромное спасибо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алкоголь - штука вредная ! Оно нарушает работу печени,растраивает желудок, после алкоголя у человека болит голова и он почти ничего не помнит. Вывод : лучше не надо употреблять алкоголь , не важно какой! - Не надо. Будут подобные вопросы - обращайся.
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