В чем вред АЛКОГОЛЯ?В кратсе , но со всеми премудростями! Огромное спасибо!!!!

Гость: Гость:

Алкоголь - штука вредная ! Оно нарушает работу печени,растраивает желудок, после алкоголя у человека болит голова и он почти ничего не помнит. Вывод : лучше не надо употреблять алкоголь , не важно какой! - Не надо. Будут подобные вопросы - обращайся.