В чём заключается главная тайна муравейинго братства
Литература
В чём заключается главная тайна муравейинго братства
Ответ(ы):
Гость:
1. зависимость всех от каждого и жизнь каждого от наличия сообщества.... 2. четкая трудовая иерархия в муравьином сообществе.... 3. добросовестное исполнение предназанченных каждому трудовых функций
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