Калькулятор и компьютер помогают человеку в расчетах. А в чем они различаются? 1) у калькулятора нет процессора; 2) у компьютера есть клавиатура; 3) компьютер может восстановить данные; 4) у калькулятора нет монитора.

Информатика
Калькулятор и компьютер помогают человеку в расчетах. А в чем они различаются? 1) у калькулятора нет процессора; 2) у компьютера есть клавиатура; 3) компьютер может восстановить данные; 4) у калькулятора нет монитора.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4) монитор он у компьютера
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1.найди периметр пятиугольника.все стороны которого равны 6 см.Запиши его периметр с помощью разных действий.2.Какой длины будет сторона щестиуголь...
Ответить
Биология
Где у ланцетника находится центральная честь нервной системы
Ответить
Математика
Коля шел со скоростью 80м/мин и уронил варежку. Таня находилась от Коли на расстоян??и 240 м , увидела что он что то уронил. Со скоростью 160м/мин ...
Ответить
История
Историческое значение Берлинской операции
Ответить
Математика
В кошельке у Тамары 5 купюр по 10 рублей и 4 монеты по 5 рублей.Сможет ли она купить 3 ручки по 8 рублей и 2 альбома по 20 рублей.?Решение с кратко...
Ответить