Калькулятор и компьютер помогают человеку в расчетах. А в чем они различаются? 1) у калькулятора нет процессора; 2) у компьютера есть клавиатура; 3) компьютер может восстановить данные; 4) у калькулятора нет монитора.
Информатика
Калькулятор и компьютер помогают человеку в расчетах. А в чем они различаются? 1) у калькулятора нет процессора; 2) у компьютера есть клавиатура; 3) компьютер может восстановить данные; 4) у калькулятора нет монитора.
Ответ(ы):
Гость:
4) монитор он у компьютера
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