Калькулятор и компьютер помогают человеку в расчетах. А в чем они различаются? 1) у калькулятора нет процессора; 2) у компьютера есть клавиатура; 3) компьютер может восстановить данные; 4) у калькулятора нет монитора.

Информатика

Калькулятор и компьютер помогают человеку в расчетах. А в чем они различаются? 1) у калькулятора нет процессора; 2) у компьютера есть клавиатура; 3) компьютер может восстановить данные; 4) у калькулятора нет монитора.

Автор: Гость