В чем заключалась значение идей просветителей для 1 8 века и для нашего времени
История
В чем заключалась значение идей просветителей для 1 8 века и для нашего времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Век не случайно называется эпохой просвещением научной знание ранее бывшее достояние узкого круга ученых ,вышло за пределы университетом и лабораторий .
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