В четырех 6 классах обучается 120 человек. Мальчиков 66. Сколько % состовляют девочки
Математика
В четырех 6 классах обучается 120 человек. Мальчиков 66. Сколько % состовляют девочки
Ответ(ы) на вопрос:
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120:100=1,2 66:1,2=55 ответ девочек 55%
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