В число четырёх великих изобретений, сделанных в Китае, не входит... А. компас; Б. к??игопечатание; В. порох; Г. бумага; Д. современное написание цифр.

История

В число четырёх великих изобретений, сделанных в Китае, не входит... А. компас; Б. к??игопечатание; В. порох; Г. бумага; Д. современное написание цифр.

Автор: Гость