В число четырёх великих изобретений, сделанных в Китае, не входит... А. компас; Б. к??игопечатание; В. порох; Г. бумага; Д. современное написание цифр.
История
В число четырёх великих изобретений, сделанных в Китае, не входит... А. компас; Б. к??игопечатание; В. порох; Г. бумага; Д. современное написание цифр.
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Современное написание цифр
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