В декабре гриппом заболело 25 человек,а в январе 75. На сколько процентов увеличилась заболевание?
Математика
В декабре гриппом заболело 25 человек,а в январе 75. На сколько процентов увеличилась заболевание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропорция: 25 - 100 75 - x 25/75 = 100/x x = 75*100/25 x = 300 D=300-100=200% Ответ: на 200 %
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