В диэлектрическом мешке перемешали три шара с зарядами +2нКл, -6нКл, +1нКл. какой зар??д будет у первого вынутого из мешка шара
Физика
В диэлектрическом мешке перемешали три шара с зарядами +2нКл, -6нКл, +1нКл. какой зар??д будет у первого вынутого из мешка шара
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Ответ: 3 2+6+1/3=3 .........
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