В единичном кубе А...D1 найдите угол между прямыми AB1 и BС1

Геометрия
В единичном кубе А...D1 найдите угол между прямыми AB1 и BС1
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Гость:
Попробуй найти площадь  а потом разделить на 4 (если это куб)
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