В единичном кубе А...D1 найдите угол между прямыми AB1 и BС1
Геометрия
В единичном кубе А...D1 найдите угол между прямыми AB1 и BС1
Ответ(ы):
Гость:
Попробуй найти площадь а потом разделить на 4 (если это куб)
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