Вычисли 699 чтобы получилось 69
Математика
Вычисли 699 чтобы получилось 69
Ответ(ы):
Гость:
А) 699-х= 69 х=699-69 х =630 Б) х-699=69 х=699+69 х=768
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