В гербарии 35 полевых, а садовых 8. На сколько полевых цветов больше, чем садовых?
Математика
В гербарии 35 полевых, а садовых 8. На сколько полевых цветов больше, чем садовых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35-8=на 27 цветков полевых больше чем садовых Отв:27 цветков
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