В горячей воде сахар растворяется быстрее чем в холодной. почему?

Физика
В горячей воде сахар растворяется быстрее чем в холодной. почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Горячая вода быстрее рассщепляет его на молекулы и деффузия происходит быстрее
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