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В якому середовищi може рухатися сперматозоїд?
Биология
В якому середовищi може рухатися сперматозоїд?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сперматозоид может двигаться в жидкой среде
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