В ящике 50 яблонь. Купили 25 яблонь. Ск осталось яблонь в ящике?
Математика
В ящике 50 яблонь. Купили 25 яблонь. Ск осталось яблонь в ящике?
Ответ(ы):
Гость:
25 яблонь в ящике осталось
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