В институте на курсе "управление организацией и персоналом" защищали диплом 300 студентов,из них 25 процентов были парнями,4 процента парней защитили диплом на "отлично".Сколько парней защитили диплом на "отлично"?
Математика
В институте на курсе "управление организацией и персоналом" защищали диплом 300 студентов,из них 25 процентов были парнями,4 процента парней защитили диплом на "отлично".Сколько парней защитили диплом на "отлично"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 процент это 1/100 от искомого числа, т.е 25% = 25/100 = 1/4 от количества учащихся, т.е. 300/4 = 75 человек. А 4% парней это 4/100 от 75, т.е. 75*(1/25) = 3 Ответ: 3 парня
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